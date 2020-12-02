برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بنقل المباراة النهائية لكأس مصر إلى استاد برج العرب.

وسبق وأعلنت لجنة المسابقات عن إقامة نهائي الكأس يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية في الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة، قبل أن يتم تغيير ملعب المباراة إلى استاد برج العرب.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين لهدف في ملعب السويس الجديد يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من هزيمة غريمه التقليدي الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب.

يذكر أن طلائع الجيش سيشارك في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

كما ضمن الطلائع المشاركة في كأس السوبر وفقا للائحة حتى لو خسر النهائي كما قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق لـFilGoal.com.