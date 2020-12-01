رئيس لجنة المسابقات لـ في الجول: الأهلي يواجه وصيف الكأس حال حصد اللقب وفقا للائحة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 20:14

كتب : بسام أبو بكر

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كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات أن الأهلي حامل لقب الدوري سيواجه وصيف الكأس حال جمع بين البطولتين.

وتأهل طلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي.

وبسؤال مرزوق عن موقف الطرف الأخر في السوبر حال حصد الأهلي لقب الكأس قال لـ FilGoal.com: "سيكون طلائع الجيش وصيف الكأس وقتها".

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وكشف مرزوق "ذلك وفقا للائحة الحالية والتي تنص على ذلك ولم يحدث تغيير في هذا الأمر".

وأوضح "الأهلي يلاقي بطل الكأس في السوبر، وفي حالة حصد الأحمر اللقب يواجه طلائع الجيش (وصيف الكأس) وقتها في السوبر المصري".

وأتم تصريحاته "هذا وفقا للائحة الموسم الحالي الذي لم ينته بعد، إذا قررنا لائحة جديدة فستطبق على الموسم المقبل وليس الجاري".

وينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

الأهلي الزمالك السوبر المصري طلائع الجيش
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