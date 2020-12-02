بتروجيت يوافق على طلب الإسماعيلي باستعارة مدافعه الشاب

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

شعار نادي الإسماعيلي

وافق نادي بروجيت على طلب الإسماعيلي بالحصول على خدمات لاعبه زياد أحمد مدافع منتخب الشباب على سبيل افعارة لمدة موسم.

ويأتي ذلك التعاقد من أجل المساهمة في تدعيم صفوف الإسماعيلي للمنافسة في الموسم الجديد.

ويبحث الإسماعيلي عن المزيد من التعاقدات لإتمام قائمته من أجل الموسم الجديد 2020-2021.

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FilGoal.com كان قد علم في وقت سابق من مصدر داخل الإسماعيلي أن النادي يتجه للوفاء باحتياجاته من اللاعبين الجدد في فترة القيد الحالية من خلال نظام الإعارات. (طالع التفاصيل)

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق ضم كل من رضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وأري بابل وأحمد مصطفى وباتريك فييرا.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، اليوم الإثنين. (تعرف على القائمة كاملة)

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