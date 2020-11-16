خبر في الجول - اتجاه في الإسماعيلي لاستعارة ناصر منسي من بيراميدز

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 14:06

كتب : ياسر الشريف

ناصر منسي - الأهلي - بيراميدز

يوجد اتجاه حاليا داخل إدارة النادي الإسماعيلي لطلب استعارة ناصر منسي لاعب نادي بيراميدز خلال فترة القيد الحالية. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل إدارة النادي الإسماعيلي أن النادي يتجه للوفاء باحتياجاته من اللاعبين الجدد من خلال نظام الإعارات.

ويأتي ترشيح اللاعب ناصر منسي للانضمام إلى الدراويش من قبل لجنة التعاقدات، والتي بدورها حددت مجموعة من أسماء اللاعبين التي طلبت من إدارة النادي للتفاوض معهم.

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ويهدف الإسماعيلي لاستخدام نظام الإعارات لتدعيم ثغراته استعدادا للموسم الجديد.

منسي صاحب الـ23 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الداخلية في صيف 2018، ولعب خلال الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش.

لاعب منتخب مصر الأولمبي شارك لخلال الموسم الماضي في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، إبراهيم عبد القوي والأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

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