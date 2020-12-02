عبد الحفيظ: ينقصنا خطوة على لقب الكأس ويجب أن ندخل الموسم الجديد بقائمة قوية

أرجع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تأخر فريقه في النتيجة أمام الاتحاد السكندري ثم تحقيق الفوز في نهاية المباراة للفاصل الزمني الضيق قبلها بسبب خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل للنهائي لمواجهة طلائع الجيش. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "الفاصل الزمني بين نهائي إفريقيا ومواجهة الاتحاد كان قليل جدا وكان يجب إيجاد دوافع جديدة للاعبين من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنهائي الكأس".

وأضاف "من الجيد أن الاتحاد السكندري سجل هدفه في الشوط الأول حتى يكون أمامنا وقت طويل لتعديل النتيجة وتحقيق الفوز".

وأكمل "ينقصنا خطوة فقط على لقب كأس مصر ويجب أن نركز بكل قوة لأن طلائع الجيش أقصى الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الثاني والثالث في الدوري وطوال الموسم قابلهما 6 مرات لم يخسر سوى مباراة واحدة".

وواصل "الأهلي يدخل الموسم الجديد وهو حامل لقب إفريقيا والدوري ولذلك يجب أن تكون قائمة الفريق على أعلى مستوى من اللاعبين للمنافسة بالقوة على هذه الألقاب والفوز بها مجددا في ظل قوة جميع الفرق ".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لصالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو بادجي في مستقبلهم وأشكرهم على الفترة التي قضوها في الأهلي وقدموا خلالها كل جهدهم مع الفريق".