بهدف في الوقت القاتل.. الأهلي يقلب الطاولة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر

قلب الأهلي تأخره أمام الاتحاد السكندري لفوز بثنائية مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2019/2020.

ليتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر ليواجه طلائع الجيش الذي تخطى الزمالك بنتيجة 3-1.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في استاد القاهرة الدولي.

تقدم الاتحاد عن طريق رزاق سيسيه، قبل أن يسجل الأهلي ثنائية عن طريق محمد مجدي "أفشة" وحمدي فتحي.

ليفوز المارد الأحمر على زعيم الثغر ويصل لنهائي كأس مصر.

بدأ الأهلي المباراة بنفس التشكيل الذي لعب به نهائي دوري أبطال إفريقيا، باستثناء جيرالدو الذي شارك بدلا من جونيور أجايي.

وصف المباراة.

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الجانبين إلى أن نجح الأهلي في اختراق دفاع الاتحاد في الدقيقة 22 بتمريرة رائعة من الشحات جعلت مروان محسن في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

ورد كريم ممدوح لاعب الاتحاد بانطلاقة نحو مرمى الأهلي وتسديدة شكلت خطورة على محمد الشناوي.

وعاد الأهلي ليخترق دفاع الاتحاد عن طريق علي معلول من ناحية اليسار بتوغل داخل منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية لم تجد من يقابلها.

قبل أن ينجح رازق سيسيه في تسجيل هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة 35 من اختراق لدفاع الأهلي بعد تمريرة رائعة من مروان عطية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

في الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني بالثنائي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بدلا من مروان محسن وجيرالدو.

وكاد طاهر أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد عرضية رائعة من الشحات قابلها بتسديدة مرت أعلى مرمى عماد السيد حارس الاتحاد السكندري.

واحتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 60 بعد تدخل من أيمن أشرف على رزاق سيسيه.

قبل أن يعود الفيديو ويلغي ركلة الجزاء ويحتسب مخالفة من خارج منطقة الجزاء.

واستمر ضغط الأهلي في محاولة إحراز التعادل وحصل محمد هاني على مخالفة ناحية اليمين في الدقيقة 72.

وتقدم علي معلول لتنفيذ المخالفة ومرر الكرة إلى أفشة الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سجل بها هدف تعادل الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 88 تقدم علي معلول لتنفيذها ولعب الكرة إلى حسين الشحات الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها حمدي فتحي بضربة رأسية سكنت شباك الاتحاد مسجلا هدف فوز الفريق الأحمر.

وبعد الهدف أجرى موسيماني التغيير الثالث بنزول رامي ربيعة بدلا من محمد مجدي أفشة.

ثم شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من حسين الشحات في الوقت بدلا من الضائع.

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