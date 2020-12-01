مباشر كأس مصر - الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. مصطفى فتحي يشارك
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.
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ق32: تبديل أول اضطراري للزمالك بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.
ق24: محمود علاء يهدر هدفا للزمالك بعدما سدد كرة ساقطة بدلا من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
ق18: أخطر فرصة لطلائع الجيش حتى الآن بتسديدة لعمرو جمال من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جنش.
ق12: إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.
ق11: جووول أول للزمالك عن طريق أوناجم بعد مراوغة رائعة لمحمد ناصف وتسديدة بيسراه.
انطلاق المباراة.