الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي لن يدخل في صفقة تبادلية مع الأهلي

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 13:58

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

تحدث علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن إمكانية انتقال عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق إلى صفوف الأهلي.

صرح وحيد عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "لم نتلق عرضا رسميا من الأهلي لضم عبد الرحمن مجدي، كما أن اللاعب مقيد في القائمة الأولية للفريق".

أخبار متعلقة
جيسوس: مارادونا الأفضل بسبب عشقه للكرة.. هذا ما ينقص ميسي حارس سيتي: دفاعنا أصبح أكثر صلابة روبرتسون يوجه رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي بيراميدز يختار 29 لاعبا لقائمته الإفريقية

وأضاف "عبد الرحمن وقع على عقد جديد مدته ٥ مواسم، ولن يدخل في أي صفقة تبادلية مع الأهلي، وكل ما يتردد مجرد شائعات، لا مجال للتفريط في الركائز الأساسية للفريق".

وأتم علاء وحيد حديثه في هذا الشأن "هناك لاعبون مرشحون من الأهلي وأندية أخرى للانضمام لصفوف الإسماعيلي، ولجنة التعاقدات ستحسم كافة الأمور حسب الاحتياجات الفنية للفريق".

ويستعد مجدي (23 عاما) لموسمه الرابع مع فريق الدراويش الذي انتقل له من الترسانة.

وشارك مجدي، بطل كأس إفريقيا 2019 للاعبين دون 23 عاما، في 63 مباراة بالدوري مع الإسماعيلي وسجل 9 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ويستهل الإسماعيلي مشوار الدوري 2020-2021 بمواجهة المصري في دربي القناة.

اقرأ أيضا

مدرب الزمالك السابق يهنئ موسيماني

مواعيد مباريات الثلاثاء

عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيسوس: أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - المصري يطلب بطاقة كازادي من الوداد.. واتجاه لعقد صفقة عاشرة 52 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة المصري الأولى المسجلة في اتحاد الكرة وموقف طقطق وعادل ميسي 58 دقيقة | مصر
سولشاير: نصيحة فيرجسون أفادتني في التعامل مع موهبة كافاني ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي لن يدخل في صفقة تبادلية مع الأهلي ساعة | ميركاتو
مدرب بنفيكا: مارادونا الأفضل بسبب عشقه للكرة.. هذا ما ينقص ميسي ساعة | أوروبا
حارس سيتي: دفاعنا أصبح أكثر صلابة ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون يوجه رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك