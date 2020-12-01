الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي لن يدخل في صفقة تبادلية مع الأهلي

عبد الرحمن مجدي النادي : الإسماعيلي

تحدث علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن إمكانية انتقال عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق إلى صفوف الأهلي.

صرح وحيد عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "لم نتلق عرضا رسميا من الأهلي لضم عبد الرحمن مجدي، كما أن اللاعب مقيد في القائمة الأولية للفريق".

وأضاف "عبد الرحمن وقع على عقد جديد مدته ٥ مواسم، ولن يدخل في أي صفقة تبادلية مع الأهلي، وكل ما يتردد مجرد شائعات، لا مجال للتفريط في الركائز الأساسية للفريق".

وأتم علاء وحيد حديثه في هذا الشأن "هناك لاعبون مرشحون من الأهلي وأندية أخرى للانضمام لصفوف الإسماعيلي، ولجنة التعاقدات ستحسم كافة الأمور حسب الاحتياجات الفنية للفريق".

ويستعد مجدي (23 عاما) لموسمه الرابع مع فريق الدراويش الذي انتقل له من الترسانة.

وشارك مجدي، بطل كأس إفريقيا 2019 للاعبين دون 23 عاما، في 63 مباراة بالدوري مع الإسماعيلي وسجل 9 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ويستهل الإسماعيلي مشوار الدوري 2020-2021 بمواجهة المصري في دربي القناة.

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