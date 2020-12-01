مواعيد مباريات الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. الزمالك والأهلي وبايرن وليفربول وريال مدريد

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 10:13

كتب : FilGoal

كأس+مصر

تجري اليوم مباراتا نصف نهائي كأس مصر ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش (5 مساء) بينما يواجه الأهلي فريق الاتحاد (8 مساء).

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.

وتنطلق الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويلعب ريال مدريد ضد مضيفه شاختار دونتسك (7:55 مساء - beIN 1).

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وفي العاشرة مساء يستضيف ليفربول فريق أياكس (beIN 1) ويلعب بورتو ضد مانشستر سيتي (beIN 2).

ويصطدم بوروسيا مونشنجلادباخ بإنتر ميلان (10 مساء - beIN 4) ويلعب أتليتكو مدريد ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب (10 مساء - beIN 3).

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