ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 11:15

كتب : محرر في الجول

ميتشو - الزمالك - إنبي

وجه ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك التهنئة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وتوج الأهلي بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-1.

وكتب ميتشو عبر حسابه على "تويتر": "مبروك يا صديقي".

أخبار متعلقة
أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي الأهلي يكشف سبب عدم التعاقد مع يوسف البلايلي أيمن يونس: لن نفرط في مصطفى محمد إلا بعد ضم البديل.. يجب الفوز بالكأس لمصالحة الجماهير أمير توفيق: الأهلي فاز بإفريقيا دون رمضان.. وقطعا لم نحسم مصير صالح جمعة في يومين

وتابع مدرب منتخب زامبيا الحالي "عندما أردت في سبتمبر 2020 معرفة كل التفاصيل عن مصر والمصريين وكرة القدم المصرية والأهلي في ساعات وساعات من محادثاتنا التي لا نهاية لها قلت لك إنه لا يمكنك سوى الفوز ولن تخسر أبدا".

وأضاف "هذه نتيجة عملك الجاد والاهتمام العميق بالتفاصيل".

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات في بداية الموسم الجاري. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

الأهلي الزمالك موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: أنا لا أشبع ولم أفقد شغفي للعبة.. جئت ميلان لأُعرفهم قيمة هذا النادي 5 دقيقة | الدوري الإيطالي
ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا 12 دقيقة | مصر
راديو ماركا: قد يتم نقل السوبر الإسباني خارج السعودية بسبب غياب الجماهير 21 دقيقة | أوروبا
زياش: هازارد ملهم وأتعلم منه كثيرا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد فيلا بعد السقوط أمام وست هام: VAR يفسد كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. الزمالك والأهلي وبايرن وليفربول وريال مدريد ساعة | مصر
أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي 9 ساعة | مصر
الأهلي يكشف سبب عدم التعاقد مع يوسف البلايلي 9 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك