ميتشو يهنئ موسيماني بدوري الأبطال: قلت لك لن تخسر أبدا

وجه ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك التهنئة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وتوج الأهلي بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-1.

وكتب ميتشو عبر حسابه على "تويتر": "مبروك يا صديقي".

وتابع مدرب منتخب زامبيا الحالي "عندما أردت في سبتمبر 2020 معرفة كل التفاصيل عن مصر والمصريين وكرة القدم المصرية والأهلي في ساعات وساعات من محادثاتنا التي لا نهاية لها قلت لك إنه لا يمكنك سوى الفوز ولن تخسر أبدا".

وأضاف "هذه نتيجة عملك الجاد والاهتمام العميق بالتفاصيل".

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات في بداية الموسم الجاري. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.