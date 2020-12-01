مدرب بنفيكا: مارادونا الأفضل بسبب عشقه للكرة.. هذا ما ينقص ميسي

يرى جورجي جيسوس مدرب بنفيكا أن الراحل دييجو مارادونا هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، معللا ذلك بأن الأرجنتيني كان عاشقا للعبة.

وقال البرتغالي في حوار مع ESPN:"في رأيي، مارادونا الأعظم في التاريخ، مع بيليه. بيليه لا يزال موجودا. مارادونا كان الأفضل، ليس فقط لأنه كان عبقريا، ولكن لما أبداه في اللعبة. هذا صنع الفارق بالنسبة لي".

وواصل "كان عالميا، شغوفا باللعبة، ولد ليكون لاعب كرة قدم، ولد بكل شيء. ليس مصنوعا، ولد هكذا. عاشق للكرة".

وانتقل جيسوس للحديث عن الأيقونتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قائلا:"اليوم، بين أفضل لاعبين في العالم، رونالدو لديه القليل من ذلك (الشغف)، أما ميسي فلا. لا يمتلك شيئا من الشغف، لاعب عظيم".

وأتم "احذر أن تسيء فهمي. بالنسبة لميسي، نتحدث عن حياته وشعوره، أن تكون عاشقا شغوفا باللعبة. أعتقد مارادونا كان الأبرز في ذلك مقارنة بأي لاعب آخر".

ورحل مارادونا عن الدنيا يوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية إثر تدهور حالته الصحية.

ويعد مارادونا ضمن أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق إن لم يكن الأبرز.

وقاد مارادونا فريق نابولي للمجد في نهاية الثمانينات وتوج الأرجنتين بكأس العالم 1986.

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