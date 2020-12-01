صلاح وميسي ورونالدو ضمن 50 مرشحا لفريق يويفا في 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 50 مرشحا لفريق عام 2020 يمثلون 21 ناديا و19 دولة.

وترشح لفريق العام 10 لاعبين من بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مقابل 8 من ليفربول ومثلهم من باريس سان جيرمان.

و3 لاعبين من كل من إنتر ميلان وأتالانتا ولايبزيج ولاعبين اثنين من أتليتكو مدريد وتشيلسي ويوفنتوس وليون ومانشستر سيتي، ولاعب من الشباب السعودي وبرشلونة ودورتموند ولاتسيو وباير ليفركوزن ومانشستر يونايتد وريال مدريد وإشبيلية وتوتنام وسبورتينج لشبونة.

وفي قائمة حراس المرمى كل من أليسون بيكر (ليفربول) وأنتوني لوبيس (ليون) وكيلور نافاس (باريس) ومانويل نوير (بايرن) ويان أوبلاك (أتليتكو).

والمدافعون هم ديفيد ألابا (بايرن) وترينت أليكسندر-أرنولد (ليفربول) وأنخيلينيو (لايبزيج) وخوان بيرنات (باريس) وألفونسو ديفيز (بايرن) وماتياس دي ليخت (يوفنتوس) وستيفان دي فريي (إنتر) وهانز هاتيبوير (أتالانتا) وجوشوا كيميتش (بايرن) وبريسنيل كيمبيمبي (باريس) وسيرخيو راموس (ريال مدريد) وأندرو روبرتسون (ليفربول) وتياجو سيلفا (باريس-تشيلسي) ودايوت أوباميكانو (لايبزيج) وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

ولاعبو الوسط هم تياجو ألكانتارا (بايرن-ليفربول) وحسام عوار (ليون) وإيفر بانيجا (إشبيلية-الشباب) ونيكولو باريلا (إنتر) وكينجسلي كومان (بايرن) وكيفين دي بروين (سيتي) وبرونو فيرنانديز (يونايتد) وأليخاندرو جوميز (أتالانتا) وليون جورتسكا (بايرن) وكاي هافيرتز (ليفركوزن-تشيلسي) وجوردان هندرسون (ليفربول) وجوسيب إليشيتش (أتالانتا) وماركينيوس (باريس) وتوماس مولر (بايرن) ومارسيل سابيتزر (لايبزيج).

والمهاجمون هم إرلينج هالاند (دورتموند) وأنخيل دي ماريا (باريس) وجواو فيليكس (أتليتكو) وسيرج جنابري (بايرن) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل ميسي (برشلونة) وشيرو إيموبيلي (لاتسيو) وهاري كين (توتنام) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن) وروميلو لوكاكو (إنتر) وساديو ماني (ليفربول) وكيليان مبابي (باريس) ونيمار (باريس) ومحمد صلاح (ليفربول) ورحيم ستيرلينج (سيتي).

ويختار الجمهور، إضافة إلى لجنة فنية في يويفا، فريق العام الذي يعتبر أداء اللاعبين من يناير إلى ديسمبر 2020.

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