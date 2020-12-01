خيمينيز: أتمنى العودة للملاعب قريبا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

إصابة خيمينيز ولويز

قال راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون، إنه يأمل في العودة للملعب قريبا، وذلك بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة فريقه ضد أرسنال.

وكتب المهاجم المكسيكي صاحب الـ29 عاما: "شكرا على رسائل دعمكم لي، سأظل تحت الملاحظة، وآمل في العودة للملعب قريبا".

وكان نادي ولفرهامبتون قد أعلن صباح الإثنين خضوع اللاعب لجراحة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة خلال انتصار الذئاب بنتيجة 2-1 في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتعرض خيمينيز للإصابة في بداية مباراة فريقه ضد أرسنال في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد، وتوقف اللقاء لما يقرب من 10 دقائق لعلاجه.

وانضم خيمينيز إلى ولفرهامبتون قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 38 مليون يورو.

وشارك الدولي المكسيكي في 11 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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