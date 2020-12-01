إبراهيموفيتش: أنا لا أشبع ولم أفقد شغفي للعبة.. جئت ميلان لأُعرفهم قيمة هذا النادي

بعمر 39 عاما، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، البعض اعتقده انتهى، لكنه عاد ليضع فريقه السابق على قمة ترتيب البطولة.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

إنه السلطان، زلاتان إبراهيموفيتش.

رغم المسيرة الحافلة لا يزال جائعا للمزيد، ورغم أنه عاد لفريق لم يعد الفريق الذي كان عليه قبل 10 سنوات، إلا أنه صنع الفارق ورجع معه ميلان منافسا شرسا على اللقب المحلي.

يقول إبراهيموفيتش في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"أول سؤال تلقيته حين عدت لميلان كان متعلقا باللاعبين السابقين للنادي الذين عادوا ولم يظهروا بنفس المستوى، فشلوا. الفارق بالنسبة لي أنني لم أفقد الشغف لما أفعل. كل مرة أدخل فيها الملعب أشعر أني طفل صغير يأكل حلوى لأول مرة. الكرة هي صديقتي المفضلة وأريد الاستمرار معها لما تبقى من عمري".

وواصل النجم الأسبق ليوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبرشلونة "الحياة تحديات. شعرت أنني فعلت ما يكفي وبدأت أفكر هل أستمر أم لا. بالنسبة لي، العودة كانت تحديا كبيرا من أجل تغيير العقلية، محاولة تغيير الموقف وأن تجعل اللاعبين يدركون حجم فريق ميلان. ميلان الذي أعرفه، ميلان الذي يعرفه العالم كله".

واستمر إبراهيموفيتش هداف الدوري برصيد 10 أهداف "حين ألعب، أؤثر بشخصيتي وقدراتي في الملعب. أضع ضغطا كبيرا على زملائي، أحاول إخراج أفضل ما لديهم. البعض يتقبل الأمر بشكل جيد، والبعض بدرجة أقل، والبعض لا يستطيع التحمل. يرون الأمر صعبا، أن عليك الظهور بمستوى جيد حين نقرر ذلك، وأنا قررت أن علينا الظهور بمستوى جيد كل يوم. تتدرب مثلما تلعب المباريات".

وواصل السويدي "سواء كنت صغيرا أو كبيرا أضع عليك نفس الضغط لأنك هنا لسبب ما، أنت هنا لأنك جيد بما يكفي. لكن خارج الملعب، لو كنت صغيرا أتحدث إليك بشكل مختلف، أعاملك بشكل مختلف، معاملة الكبار تختلف. لكن في الملعب، كلهم سواء بالنسبة لي. أنا لا أشبع أبدا، دائما أريد المزيد وربما هذا سبب وجودي هنا اليوم وقدرتي على تقديم أداء جيد وأن أفعل ما أفعل".

وأتم إبراهيموفيتش "لم أر لاعبين كثيرين، سواء في الماضي أو في الحاضر، استطاعوا فعل ما أفعل. أعتبر نفسي مثل بنيامين بوتون، أصبح أصغر مع الوقت. أحتاج أن أشعر أنني على قيد الحياة".

ولم يخسر ميلان أي مباراة محلية في الموسم الحالي ويتصدر ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفيه إنتر ميلان وساسولو.

ويحتل ميلان وصافة مجموعته في الدوري الأوروبي بفارق نقطة عن المتصدر ليل ويوم الخميس يستضيف سيلتيك في الجولة الخامسة.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على سامبدوريا في الجولة العاشرة من الدوري.

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