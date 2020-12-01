أشرف قاسم: قيدنا 34 لاعبا في قائمة الزمالك الإفريقية.. وموقف أمير عادل

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك قيد 34 لاعبا في قائمة ناديه الإفريقية للموسم الجديد و29 لاعبا محليا.

وقال أشرف قاسم عبر قناة "صدى البلد" عن القائمة: "قيدنا 34 لاعبا في إفريقيا".

وعن القائمة المحلية قال: "قيدنا 29 لاعبا عدا كابونجو كاسونجو ومن بينهم أربعة حراس".

أخبار متعلقة
أيمن يونس: قيدنا 28 لاعبا في قائمة الزمالك.. ومشكلة المثلوثي ستُحل اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول وصول البطاقة الدولية لـ المثلوثي فيفا يمد فترة عمل لجنة اتحاد الكرة حتى نهاية يناير ويقلص أعضائها إلى 3

وبسؤاله عن العروض لأي حارس أجاب "إن كان يليق به وبالزمالك فسوف نرى ولكن عدا ذلك فسوف يبقى كل لاعب معنا".

وعن أمير عادل "ألكسندر ياكوبسون" وهل ينضم للنادي أجاب "جايمي باتشيكو مدرب الفريق هو من سيتخذ القرار النهائي".

أما عن فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي قال: "لا أتخيل الزمالك بدونهما ونعمل على توفير كافة مستحقات الفريق".

وانتقل أشرف قاسم للحديث عن مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر قائلا: "لقاء لا يقبل القسمة ويجب أن نفوز فيه ونتجاوز ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

الزمالك أشرف قاسم
نرشح لكم
أخر الأخبار
أيمن يونس: لن نفرط في مصطفى محمد إلا بعد ضم البديل.. يجب الفوز بالكأس لمصالحة الجماهير 10 دقيقة | مصر
أمير توفيق: فايلر مر بظروف شخصية.. وموسيماني كان سيستمر حتى لو خسر إفريقيا 19 دقيقة | مصر
انضمام عضوين جديدين للجنة الكرة في الزمالك 26 دقيقة | مصر
خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 36 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فضل وأحمد عبد الله رحلا بعد قرار فيفا.. مهمتهما تمت 42 دقيقة | مصر
البنا يدير الزمالك وطلائع الجيش.. ومعروف حكما لمواجهة الأهلي والاتحاد 47 دقيقة | الدوري المصري
دماء تريزيجيه تذهب هدرا.. أستون فيلا يضيع كل الفرص أمام وست هام 50 دقيقة | المحترفون
أشرف قاسم: قيدنا 34 لاعبا في قائمة الزمالك الإفريقية.. وموقف أمير عادل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك