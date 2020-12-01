أشرف قاسم: قيدنا 34 لاعبا في قائمة الزمالك الإفريقية.. وموقف أمير عادل

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك قيد 34 لاعبا في قائمة ناديه الإفريقية للموسم الجديد و29 لاعبا محليا.

وقال أشرف قاسم عبر قناة "صدى البلد" عن القائمة: "قيدنا 34 لاعبا في إفريقيا".

وعن القائمة المحلية قال: "قيدنا 29 لاعبا عدا كابونجو كاسونجو ومن بينهم أربعة حراس".

وبسؤاله عن العروض لأي حارس أجاب "إن كان يليق به وبالزمالك فسوف نرى ولكن عدا ذلك فسوف يبقى كل لاعب معنا".

وعن أمير عادل "ألكسندر ياكوبسون" وهل ينضم للنادي أجاب "جايمي باتشيكو مدرب الفريق هو من سيتخذ القرار النهائي".

أما عن فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي قال: "لا أتخيل الزمالك بدونهما ونعمل على توفير كافة مستحقات الفريق".

وانتقل أشرف قاسم للحديث عن مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر قائلا: "لقاء لا يقبل القسمة ويجب أن نفوز فيه ونتجاوز ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا".