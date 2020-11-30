اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول وصول البطاقة الدولية لـ المثلوثي

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وصول البطاقة الدولية لحمزة المثلوثي لاعب الزمالك وقيده في قائمة الفريق الإفريقية.

وقال العطار لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "بطاقة المثلوثي وصلت وتم قيده إفريقيا".

وأتم "نحن الآن في انتظار وصول بطاقة حميد أحداد كذلك".

ويغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة الأولى للأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جازيللي التشادي في نهاية ديسمبر ضمن مباريات دور الـ32.