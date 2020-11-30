اتحاد الكرة لـ في الجول: لن يتم قيد أحداد والمثلوثي في قائمة الزمالك الإفريقية بسبب البطاقة الدولية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 20:01

كتب : وليد الحسيني

حمزة المثلوثي صفقة الزمالك المقبلة

كشف وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة عن خروج حميد أحداد وحمزة المثلوثي من القائمة الإفريقية بسبب البطاقة الدولية.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

ولم ينجح الزمالك في قيد الثنائي المحترف في قائمته اليوم الإثنين لعدم وصول البطاقة الدولية الخاصة بهم.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "البطاقة الدولية الخاصة بأحداد والمثلوثي لم تصل إلى الزمالك حتى الآن".

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وتابع "طلبنا من النادي البطاقة الدولية الخاصة بهما من أجل السماح بقيدهما في القائمة الإفريقية وفي انتظار الرد ولو لم تصل قبل 12 مساء فلن يتمكن الزمالك من قيدهما إفريقيا".

ويغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة الأولى للأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية اليوم الإثنين.

وأتم العطار تصريحاته "بالتالي لن ينجح الزمالك في قيد الثنائي بالقائمة الإفريقية لتأخر وصول البطاقة الدولية".

وحال تأخر وصول البطاقات الدولية فإن المثلوثي وأحداد حال قيده يمكن لهما اللعب إفريقيا بداية من دور المجموعات في شهر يناير المقبل بعد فتح فترة التسجيل الثانية من قبل الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جازيل التشادي في نهاية ديسمبر ضمن مباريات دور الـ32.

القائمة الإفريقية المثلوثي أحداد
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