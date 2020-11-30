فرج عامر لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد القادر من الأهلي.. ولن نضم صالح جمعة

أعلن سموحة عن التعاقد مع أحمد حمدي عبد القادر من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح فرج عامر رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد حمدي عبد القادر على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وأضاف: "حمدي لاعب مميز وسيكون له شأن كبير في الفريق الفترة المقبلة".

أحمد حمدي عبد القادر (21 عاما) أحد أبناء الأهلي، خاض فترة احتراف في سبارتا براج التشيكي قبل أن يعود مؤخرا للقلعة الحمراء.

على صعيد آخر، كشف فرج عامر موقف ناديه من التعاقد مع صالح جمعة الذي توصل لاتفاق بفسخ عقده مع الأهلي.

وصرّح فرج عامر: "لا نرغب في ضم صالح جمعة، الفريق مكتمل".

وكان عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة قد صرّح لـ FilGoal.com أن لاعب الوسط توصل لاتفاق مع الأهلي لفسخ العقد بالتراضي.