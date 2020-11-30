فرج عامر لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد القادر من الأهلي.. ولن نضم صالح جمعة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : حامد وجدي

أحمد حمدي عبد القادر - الأهلي

أعلن سموحة عن التعاقد مع أحمد حمدي عبد القادر من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح فرج عامر رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد حمدي عبد القادر على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وأضاف: "حمدي لاعب مميز وسيكون له شأن كبير في الفريق الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
حكاية حمدي فتحي – "الجوكر الأفضل من حسام غالي".. وموسم عطل مسيرته 5 سنوات المقاولون لـ في الجول: تعاقدنا مع باسم علي وكابوريا وحمدي زكي لمدة 3 مواسم الأهلي يوافق على استقالة خالد محمود طبيب الفريق مصدر من صنداونز لـ في الجول: النادي غاضب من سيرينو.. وتصرفاته قد تدفعنا للموافقة على رحيله

أحمد حمدي عبد القادر (21 عاما) أحد أبناء الأهلي، خاض فترة احتراف في سبارتا براج التشيكي قبل أن يعود مؤخرا للقلعة الحمراء.

على صعيد آخر، كشف فرج عامر موقف ناديه من التعاقد مع صالح جمعة الذي توصل لاتفاق بفسخ عقده مع الأهلي.

وصرّح فرج عامر: "لا نرغب في ضم صالح جمعة، الفريق مكتمل".

وكان عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة قد صرّح لـ FilGoal.com أن لاعب الوسط توصل لاتفاق مع الأهلي لفسخ العقد بالتراضي.

سموحة الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فولام يبعد ليستر عن مزاحمة الصدارة.. واحتفال بحضور قميص بابا ديوب 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي: ذكرت لاعبي الأهلي بين شوطي النهائي بالخسارة من الوداد والترجي.. وتعمدت الحصول على إنذار 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فرج عامر لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد القادر من الأهلي.. ولن نضم صالح جمعة 34 دقيقة | ميركاتو
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام وست هام 48 دقيقة | المحترفون
حكاية حمدي فتحي – "الجوكر الأفضل من حسام غالي".. وموسم عطل مسيرته 5 سنوات 50 دقيقة | حكايات في الجول
السيدة الأولى في تاريخ دوري الأبطال.. ستيفاني فرابار حكما لمباراة يوفنتوس ودينامو كييف 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المقاولون لـ في الجول: تعاقدنا مع باسم علي وكابوريا وحمدي زكي لمدة 3 مواسم ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – بادجي قريب من أميان الفرنسي.. وموقف سيرينو وأحمد الشيخ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك