خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

شعار الأهلي

حصل النادي الأهلي على توقيع أحمد حمدي عبد القادر لاعب سبارتا براج التشيكي.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع النادي التشيكي على شراء اللاعب ودفع المدة المتبقية في عقده.

وكان أحمد حمدي عبد القادر قد هرب من ناشئين الأهلي كونه لاعب هاو إلى الدوري التشيكي عام 2018.

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وانضم عبد القادر إلى سبارتا براج لمدة أربع سنوات مر منهم موسمين فقط حتى الآن.

وصرح عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي وقت هروب اللاعب قائلا "لاعب جيد لكن شخصيته مقلقة". (تصريحات كاملة من هنا)

وكشف وقتها عدلي القيعي عن شعوره أن اللاعب لا يريد التجديد للاحتراف في سن مبكر مثلما فعل أحمد حسن كوكا ووقع مع النادي التشيكي.

وأشار القيعي إلى أن هذا من حق اللاعب لأنه هاو لكن بمجرد مشاركته مع الفريق الأول يحصل الأهلي على حق الرعاية.

الأهلي
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