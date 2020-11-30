السيدة الأولى في تاريخ دوري الأبطال.. ستيفاني فرابار حكما لمباراة يوفنتوس ودينامو كييف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الفرنسية ستيفاني فرابار لقيادة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف تحكيميا.

يوفنتوس يواجه دينامو كييف مساء الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مباراة ستكون تاريخية لأنها ستشهد أول ظهور للتحكيم النسائي في تاريخ البطولة.

لتواصل فرابار (36 عاما) كتابة التاريخ، بعد أن حكّمت مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم الماضي.

كما كانت فرابار أول سيدة تدير مباراة في الدوري الفرنسي الممتاز، كان ذلك في أبريل 2019 في مواجهة بين أميان وستراسبورج.

ولا تعد قمة السوبر الأوروبي هو الظهور القاري الوحيد السابق لـ فرابار، إذ أشرفت على إدارة مباراة ليستر سيتي وزوريا في أكتوبر الماضي.

وبالطبع كانت فرابار هي حكمة نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

ونالت فرابار إشادات كبيرة بعد قيادتها مباراة ليفربول وتشيلسي بنجاح رغم امتدادها لوقتٍ إضافي.

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