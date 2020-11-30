برشلونة يعلن إقامة الانتخابات يوم 24 يناير

أعلن نادي برشلونة عن الموعد الرسمي لإقامة انتخابات اختيار المجلس الجديد.

وذكر برشلونة في بيانٍ رسمي، أنه بعد الحصول على موافقة حكومة كتالونيا، تقرر إقامة الانتخابات يوم 24 يناير 2021.

وأوضح البيان الذي أصدرته اللجنة المشرفة على النادي، أن فترة جمع التوقيعات الداعمة للترشح ستكون بين 23 ديسمبر و11 يناير.

ℹ️ Las elecciones a la presidencia del Barça serán el 2️⃣4️⃣ de enero — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 30, 2020

بينما ستبدأ الحملة الانتخابية لكل مرشح يوم 15 يناير وتستمر حتى 22 يناير، يومين قبل موعد الانتخابات.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 10 أماكن مختلفة، منها 6 مدن داخل كتالونيا هي: برشلونة (في ملعب كامب نو)، وتارّاجونا، وتورتوسا، وييدا، وجيرونا، وأندورّا.

بالإضافة إلى 4 مدن خارج كتالونية، هي: مدريد، وفالنسيا، وإشبيلية، ومايوركا.

وكان مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قد استقال في وقتٍ سابق بعد حملة جمع توقيعات سحب الثقة، ليتقدم موعد الانتخابات الأصلي من مارس إلى يناير 2021.

ومن المنتظَر أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة بين عدة مرشحين، أبرزهم فيكتور فونت، وجوان لابورتا.

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