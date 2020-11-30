برشلونة يعلن إقامة الانتخابات يوم 24 يناير

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

انتخابات برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن الموعد الرسمي لإقامة انتخابات اختيار المجلس الجديد.

وذكر برشلونة في بيانٍ رسمي، أنه بعد الحصول على موافقة حكومة كتالونيا، تقرر إقامة الانتخابات يوم 24 يناير 2021.

وأوضح البيان الذي أصدرته اللجنة المشرفة على النادي، أن فترة جمع التوقيعات الداعمة للترشح ستكون بين 23 ديسمبر و11 يناير.

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بينما ستبدأ الحملة الانتخابية لكل مرشح يوم 15 يناير وتستمر حتى 22 يناير، يومين قبل موعد الانتخابات.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 10 أماكن مختلفة، منها 6 مدن داخل كتالونيا هي: برشلونة (في ملعب كامب نو)، وتارّاجونا، وتورتوسا، وييدا، وجيرونا، وأندورّا.

بالإضافة إلى 4 مدن خارج كتالونية، هي: مدريد، وفالنسيا، وإشبيلية، ومايوركا.

وكان مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قد استقال في وقتٍ سابق بعد حملة جمع توقيعات سحب الثقة، ليتقدم موعد الانتخابات الأصلي من مارس إلى يناير 2021.

ومن المنتظَر أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة بين عدة مرشحين، أبرزهم فيكتور فونت، وجوان لابورتا.

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