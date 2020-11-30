وليد العطار لـ في الجول: لن يتم قيد أحداد والمثلوثي في قائمة الزمالك الإفريقية بسبب البطاقة الدولية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 20:01

كتب : وليد الحسيني

حمزة المثلوثي صفقة الزمالك المقبلة

كشف وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة عن خروج حميد أحداد وحمزة المثلوثي من القائمة الإفريقية بسبب البطاقة الدولية.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

ولم ينجح الزمالك في قيد الثنائي المحترف في قائمته اليوم الإثنين لعدم وصول البطاقة الدولية الخاصة بهم.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "البطاقة الدولية الخاصة بأحداد والمثلوثي لم تصل إلى الزمالك حتى الآن".

أخبار متعلقة
عمر السعيد يغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب إيجابية مسحته قائمة الزمالك لمواجهة الجيش - عودة محمود عبد العزيز وروقا.. وغياب بنشرقي عبد الحليم علي يوجه رسالة للاعبي وجماهير الزمالك: أغلقوا الصفحة سنحصد اللقب العام المقبل ميدو: غرفة ملابس الزمالك لن تتقبل صالح جمعة.. الأهلي لم يتركه إلا مع رحيل مرتضى

وتابع "طلبنا من النادي البطاقة الدولية الخاصة بهما من أجل السماح بقيدهما في القائمة الإفريقية لكن علمنا أنها لن تصل قبل 12 مساء اليوم".

ويغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة الأولى للأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية اليوم الإثنين.

وأتم العطار تصريحاته "بالتالي لن ينجح الزمالك في قيد الثنائي بالقائمة الإفريقية لتأخر وصول البطاقة الدولية".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جازيل التشادي في نهاية ديسمبر ضمن مباريات دور الـ32.

القائمة الإفريقية المثلوثي أحداد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من صنداونز لـ في الجول: النادي غاضب من سيرينو.. وتصرفاته قد تدفعنا للموافقة على رحيله 13 دقيقة | الدوري المصري
وليد العطار لـ في الجول: لن يتم قيد أحداد والمثلوثي في قائمة الزمالك الإفريقية بسبب البطاقة الدولية 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر زيدان: هازارد لا يعاني من مشكلة نفسية.. ودعوا أسينسيو في شأنه 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس يعلن عودة كيلليني وديميرال 26 دقيقة | أوروبا
كابوريا يعلن عبر في الجول انتقاله إلى المقاولون العرب 34 دقيقة | الدوري المصري
فاسكو دا جاما: أنهينا الاتفاق بضم بالوتيللي.. سيكون مثل مارادونا لمشجعينا ساعة | الدوري الإيطالي
أس: إصابة لونجليه غير خطيرة.. وأراوخو على وشك التعافي ساعة | الدوري الإسباني
فيديو في الجول - أنا دروجبا (10).. عندما أنقذني إيتو من أزمة وشكرا لهؤلاء ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك