وليد العطار لـ في الجول: لن يتم قيد أحداد والمثلوثي في قائمة الزمالك الإفريقية بسبب البطاقة الدولية

كشف وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة عن خروج حميد أحداد وحمزة المثلوثي من القائمة الإفريقية بسبب البطاقة الدولية.

ولم ينجح الزمالك في قيد الثنائي المحترف في قائمته اليوم الإثنين لعدم وصول البطاقة الدولية الخاصة بهم.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "البطاقة الدولية الخاصة بأحداد والمثلوثي لم تصل إلى الزمالك حتى الآن".

وتابع "طلبنا من النادي البطاقة الدولية الخاصة بهما من أجل السماح بقيدهما في القائمة الإفريقية لكن علمنا أنها لن تصل قبل 12 مساء اليوم".

ويغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة الأولى للأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية اليوم الإثنين.

وأتم العطار تصريحاته "بالتالي لن ينجح الزمالك في قيد الثنائي بالقائمة الإفريقية لتأخر وصول البطاقة الدولية".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جازيل التشادي في نهاية ديسمبر ضمن مباريات دور الـ32.