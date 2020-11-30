مؤتمر زيدان: هازارد لا يعاني من مشكلة نفسية.. ودعوا أسينسيو في شأنه

لا يعتقد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أن لاعبه إدين هازارد لا يعاني من مشاكل نفسية تتسبب في إصاباته.

ريال مدريد يحل ضيفا على شاختار دونتسك الأوكراني غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وصرّح زيدان عن إصابة هازارد الأخيرة: "إنه وضع معقّد بالنسبة له، لكنه وضع عليه تقبله. لم يتعرض لأي إصابة طوال مسيرته والآن يمر بكل ذلك. لكنه سيعود أقوى".

وكان كريس فان كروبروج طبيب منتخب بلجيكا قد صرح أن تكرار إصابات هازارد يرجع لأسباب نفسية ومعاناته من التوتر.

ليرد زيدان على ذلك: "مشكلة نفسية؟ لا. هازارد شخص قوي. إنه في حالة سيئة، لكن الإصابات شيء يحدث لكل الفرق. إنه قوي، لا أشك فيه وفي قدراته. آمل أن يعود إلينا قريبا".

وتحوّل زيدان للتشديد على أهمية المباراة أمام شاختار: "إنها مباراة نهائية والأكثر أهمية في دور المجموعات لأنها 3 نقاط يمكن أن تؤهلنا إلى الدور المقبل، وهذا ما يجب أن نفكر فيه".

واعترف: "لا نحظى بالاستمرارية حاليا، لكننا واجهنا لحظات صعبة دائما في ريال مدريد، ودائما ما نتخطاها أيضا".

وعن تغير سلوكه في المؤتمرات الصحفية، أوضح: "لا أعتقد أنني مختلف. أنا نفس الشخص، ولن أتغير أبدا. يمكن أن تروني أكثر جدية أحيانا، لكني لن أتغير".

وسُئل زيدان عن تراجع مستوى لاعبه ماركو أسينسيو، فدافع عنه بقوة: "ما عليكم فعله هو التوقف عن الحديث عما يجب على أسينسيو فعله، دعوه يلعب، عليه أن يسترجع الثقة ومستواه. لقد قضى عاما مصابا وسنرى أفضل نسخة منه تدريجيا".

وعن سبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة: "لدينا نفس الرغبة والجوع، لكننا واجهنا أمورا غريبة مثل الإصابات وفترة الإعداد، هذا يؤثر علينا بالفعل. لكننا لا نفقد الرغبة أبدا، لا يمكن فقدان الرغبة أبدا في هذا النادي. اللاعبون يدركون أين يلعبون ومسؤولية اللعب في ريال مدريد. عندما نخوض مباراة سيئة فهذا لا علاقة له برغبتنا".

وبمناسبة اللعب في أوكرانيا، سُئل زيدان عن حارسه الاحتياطي أندري لونين، فأتم: "أنا سعيد بما يقدمه لونين، إنه ينخرط في الفريق جيدا، هو جاهز".

ويمتلك ريال مدريد 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، ويسعى لحسم تأهله إلى الدور التالي.

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