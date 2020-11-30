كابوريا يعلن عبر في الجول انتقاله إلى المقاولون العرب

أعلن أحمد موسى "كابوريا" عن انتقاله من الزمالك إلى المقاولون العرب في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح كابوريا لـ FilGoal.com: "انتقلت إلى المقاولون العرب بعقد يمتد لـ 3 مواسم".

وأضاف: "تواجدت في النادي وأنهيت كافة الإجراءات بالفعل".

كابوريا (32 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من المصري في صيف 2017، لكنه خرج معارا إلى الاتحاد السكندري وطلائع الجيش لاحقا.

وخاض كابوريا 18 مباراة في الدوري المصري مع الجيش الموسم الماضي، سجّل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

وكان كابوريا قد كشف في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن امتلاكه عروض من المقاولون العرب، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، كما عبّر عن رغبته في العودة للزمالك.

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