أس: إصابة لونجليه غير خطيرة.. وأراوخو على وشك التعافي

تلقى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، أنباءً إيجابية اليوم الإثنين بخصوص الأزمة التي يشهدها خط دفاعه.

برشلونة تلقى ضربة جديدة أمس الأحد بخروجه مدافعه كليمنت لونجليه مصابا خلال الفوز العريض الذي حققه الفريق الكتالوني على أوساسونا بأربعة أهداف دون رد.

لكن صحيفة "اس" الإسبانية ذكرت أن إصابة المدافع الفرنسي غير خطيرة، وتشخيصها التواء في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى، مما يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة 10 أيام كحد أقصى.

هذا يعني غيابه عن مباراة فرينشفاروش في دوري أبطال أوروبا، وقادش في الدوري الإسباني، مع قدرته على الظهور أمام يوفنتوس منتصف الأسبوع المقبل لتحديد متصدر المجموعة في دوري الأبطال.

على صعيد متصل، وفي نبأ سعيد آخر لـ برشلونة، بات تعافي المدافع الآخر رونالد أراوخو وشيكا.

التقرير ذكر أن مدافع أوروجواي الدولي خاض جزءا من الحصة التدريبية الجماعية صباح اليوم الإثنين، وبات على وشك الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

كومان يأمل في أن يقدر على الاعتماد على أراوخو إلى جوار الشاب الآخر أوسكار مينجيزا في مباراة مساء الأربعاء أمام بطل المجر.

أراوخو (21 عاما) أصيب في مباراة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا قبل حوالي شهر، قبل أن تزداد متاعب برشلونة الدفاعية بإصابة جيرارد بيكيه لمدة طويلة أمام أتليتكو مدريد.

يأتي ذلك في ظل ابتعاد الفرنسي صامويل أومتيتي عن الملاعب لعدم جاهزيته، ومع خروج لونجليه مصابا أمام أوساسونا، كان برشلونة دون أي مدافع في قائمة الفريق الأول بشكل عملي.

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