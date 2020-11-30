"حقق الأهداف الرياضية".. الاتحاد الألماني يجدد الثقة في لوف رغم كارثة إسبانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تجديد الثقة في يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول، وبالتالي استمراره في منصبه حتى يورو 2020 الصيف المقبل.

لوف (60 عاما) واجه تهديدا بفقدان وظيفته، بعد الهزيمة الكارثية أمام منتخب إسبانيا بستة أهداف نظيفة في وقتٍ سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف بيان الاتحاد الألماني عن اجتماع جمعه بـ لوف، وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب، صباح اليوم الإثنين، تقرر على إثره تجديد الثقة في المدرب.

Das #DFB-Präsidium hat heute einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam fortzusetzen. Alle Infos: ➡️ https://t.co/WMf0d8E6gu pic.twitter.com/ISes8BDEzM — DFB (Verband) (@DFB) November 30, 2020

وأشار البيان إلى أنه لا يجب أن تكون مباراة واحدة مقياسا للمستوى العام للمنتخب الألماني.

كما أوضح الاتحاد الألماني أن لوف حقق بالفعل الأهداف الرياضية الموضوعة له، بتأهله إلى يورو 2020، وبقائه في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي، وتواجده في المستوى الأول لتصفيات كأس العالم 2022.

وكان التعادل كافيا لـ ألمانيا في زيارتها إلى مدينة إشبيلية بالجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، لتتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، لكنها تلقت هزيمة كارثية بستة أهداف نظيفة أمام إسبانيا.

ويتولى لوف مهمة تدريب ألمانيا منذ 2006 بعد أن عمل قبلها كمساعد لسلفه يورجن كلينسمان.

وكان لوف المدرب المتوج بكأس العالم 2014، وكأس القارات 2017، كما قاد ألمانيا إلى نهائي يورو 2008، ونصف نهائي يورو 2012 ويورو 2016.

لكن الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، وتحقيق نتائج سلبية في أول نسختين من دوري الأمم الأوروبية، وضع علامات استفهام كبيرة حول عمل لوف في الآونة الأخيرة.

وتتواجد ألمانيا في المجموعة السادسة الحديدية بمنافسات اليورو، رفقة البرتغال حاملة اللقب، وفرنسا بطلة العالم، بالإضافة إلى المجر.

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