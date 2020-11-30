"حقق الأهداف الرياضية".. الاتحاد الألماني يجدد الثقة في لوف رغم كارثة إسبانيا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 17:46

كتب : FilGoal

يواكيم لوف

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تجديد الثقة في يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول، وبالتالي استمراره في منصبه حتى يورو 2020 الصيف المقبل.

لوف (60 عاما) واجه تهديدا بفقدان وظيفته، بعد الهزيمة الكارثية أمام منتخب إسبانيا بستة أهداف نظيفة في وقتٍ سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف بيان الاتحاد الألماني عن اجتماع جمعه بـ لوف، وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب، صباح اليوم الإثنين، تقرر على إثره تجديد الثقة في المدرب.

أخبار متعلقة
أس: برشلونة سيضطر لدفع غرامة مالية بسبب احتفال ميسي لتكريم مارادونا كلوب: الإصابات؟ سنقاتل بكل ما لدينا حتى لو امتلكنا 11 لاعبا فقط جوارديولا يتحدث عما يريده من رحلة البرتغال.. وموقف أجويرو برونو: كافاني يشم رائحة الشباك

وأشار البيان إلى أنه لا يجب أن تكون مباراة واحدة مقياسا للمستوى العام للمنتخب الألماني.

كما أوضح الاتحاد الألماني أن لوف حقق بالفعل الأهداف الرياضية الموضوعة له، بتأهله إلى يورو 2020، وبقائه في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي، وتواجده في المستوى الأول لتصفيات كأس العالم 2022.

وكان التعادل كافيا لـ ألمانيا في زيارتها إلى مدينة إشبيلية بالجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، لتتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، لكنها تلقت هزيمة كارثية بستة أهداف نظيفة أمام إسبانيا.

ويتولى لوف مهمة تدريب ألمانيا منذ 2006 بعد أن عمل قبلها كمساعد لسلفه يورجن كلينسمان.

وكان لوف المدرب المتوج بكأس العالم 2014، وكأس القارات 2017، كما قاد ألمانيا إلى نهائي يورو 2008، ونصف نهائي يورو 2012 ويورو 2016.

لكن الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، وتحقيق نتائج سلبية في أول نسختين من دوري الأمم الأوروبية، وضع علامات استفهام كبيرة حول عمل لوف في الآونة الأخيرة.

وتتواجد ألمانيا في المجموعة السادسة الحديدية بمنافسات اليورو، رفقة البرتغال حاملة اللقب، وفرنسا بطلة العالم، بالإضافة إلى المجر.

اقرأ أيضا:

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع

غياب ثلاثي الأهلي عن القائمة الأولى للموسم الجديد

ألمانيا يواكيم لوف
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان من كافاني بعد اتهامه بالعنصرية وإمكانية إيقافه 3 مباريات 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار 27 دقيقة | الدوري المصري
"حقق الأهداف الرياضية".. الاتحاد الألماني يجدد الثقة في لوف رغم كارثة إسبانيا 36 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي يضم 21 لاعبا لقائمته الأولى للموسم الجديد 53 دقيقة | الدوري المصري
أس: برشلونة سيضطر لدفع غرامة مالية بسبب احتفال ميسي لتكريم مارادونا ساعة | الدوري الإسباني
عمر السعيد يغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب إيجابية مسحته ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك لمواجهة الجيش - عودة محمود عبد العزيز وروقا.. وغياب بنشرقي ساعة | مصر
كلوب: الإصابات؟ سنقاتل بكل ما لدينا حتى لو امتلكنا 11 لاعبا فقط ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك