مصدر في الأهلي لـ في الجول: الساعات المقبلة تشهد حسم مصير بادجي.. اللاعب حدد وجهته

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 13:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترسانة - بادجي

قال مصدر في النادي الأهلي إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم مصير أليو بادجي مهاجم الفريق، موضحا أن بيتسو موسيماني لا يمانع رحيل اللاعب. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم مصير أليو بادجي مهاجم الفريق، إذ تلقى أكثر من عرض".

وواصل "موسيماني لا يمانع رحيل لاعبه بسبب عدم الاعتماد عليه".

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وأكمل "اللاعب يمتلك عروضا محلية أبرزها الاتحاد السكندري وعروض من فرنسا وبولندا، ويفضل بادجي الرحيل إلى أوروبا".

بادجي انضم إلى الأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير 2020.

ولعب بادجي بقميص الأهلي في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

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