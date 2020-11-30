موسيماني: اقتناص لقب 2016 من الزمالك والفوز على الأهلي بخماسية أتى بي إلى هنا

وجه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي شكره لناديه السابق ماميلودي صنداونز، مشيرا إلى أن إنجازاته مع الأخير مهدت طريقه لقيادة القافلة الحمراء.

وقال الجنوب إفريقي المتوج بدوري أبطال إفريقيا:"لدي تاريخ كبير مع صنداونز، 8 سنوات، تتويجات كثيرة، أغاني كثيرة، كثير من الأعلام واللافتات، هم من أعطوني الفرصة، أنا هنا بسببهم. إن لم أكن في صنداونز لما جئت إلى هنا".

وواصل موسيماني الذي توج باللقب للمرة الثانية "لذا أنا ممتن للجمهور والفريق ورئيس النادي، أعطوني الفرصة لأكون هنا، لكني عملت بكد أيضا، استحققت ذلك، لم يكن الطريق سهلا، لم أكن لأكون هنا إن لم أفز على الزمالك في النهائي (2016)، لم أكن لأكون هنا إن لم أفز على الأهلي 5-صفر".

وأتم في فيديو بثه حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تويتر "قمت بعملي لأكون هنا، أنا سعيد لقيادة الأهلي، هذا ناد استثنائي كبير".

وبات موسيماني (56 عاما) ثالث مدرب يتوج بدوري الأبطال مع ناديين مختلفين بعد محمود الجوهري وأوسكار فيلون.

وفاز موسيماني باللقب في 2016 مع صنداونز وفي 2020 مع الأهلي، توج في المرتين على حساب الزمالك.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي ضد الاتحاد يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

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