مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك مهدد بفقدان لاعبيه بسبب مديونية قيمتها 30 مليون جنيه

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن على نادي الزمالك دفع مديونية للاتحاد قبل قيد قائمة لاعبيه للموسم الجديد.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"الزمالك مديون للاتحاد بـ30 مليون جنيه، يجب سداد هذه القيمة قبل قيد قائمته الأولى اليوم الإثنين".

وواصل "سنفاوض اللجنة المؤقتة المسيرة للنادي لحل الأزمة حتى يتسنى له قيد قائمة اللاعبين".

وأتم "إن لم تُحل المشكلة فهذا يعني رحيل كل لاعبي الزمالك لأن عدم قيدهم يعني فسخ عقودهم تلقائيا. من الحلول الوارد مناقشتها تأجيل سداد المديونية حتى 6 ديسمبر المقبل موعد غلق باب القيد للقائمة الثانية".

وأوقفت وزارة الرياضة مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات وأعلنت تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وإذا عبر للنهائي يواجه الأهلي أو الاتحاد يوم السبت.

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