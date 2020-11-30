مصدر في كاف لـ في الجول: نستبعد نقل مباراة السوبر الإفريقي لأرض محايدة

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن الاتحاد يستبعد نقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان لأرض محايدة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "نستبعد نقل السوبر الإفريقي لأرض محايدة، القرار تم التصديق عليه بإقامة اللقاء في مصر من اللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ، ونقله صعب للغاية حاليا".

وواصل "نهضة بركان تقدم بالفعل بطلب لنقل مباراة السوبر خارج مصر، لكن لا يوجد لدينا أزمة لخوض اللقاء في مصر، لذا لا نفكر في نقلها للخارج في الوقت الحالي".

كتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان أوضح أنه لم يتلق أي خطاب رسمي من "كاف" بشأن مكان وموعد السوبر الإفريقي ضد الأهلي وشدد على رفضه خوض اللقاء في القاهرة.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قد كشف أن المباراة ستقام يوم 10 ديسمبر المقبل، في مصر.

وفاز نهضة بركان بالكونفدرالية على حساب بيراميدز، أما الأهلي فحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه الأزلي، الأهلي.