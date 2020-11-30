زيكو: تعرضت للإيقاف 4 مباريات بسبب هدف مارادونا باليد

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

مارادونا - زيكو

كشف زيكو نجم البرازيل السابق تسجيل الراحل دييجو مارادونا هدفا بيده خلال مواجهتهما في الدوري الإيطالي، وذلك قبل عامين من الهدف الشهير لأيقونة الأرجنتين ضد إنجلترا والمعروف بهدف "يد الرب".

وقال زيكو في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"وصلت أوديني في 1984، لم ألعب مباراة نابولي التي سجل فيها (مارادونا) هدفين. تقدمنا 2-1 (في مباراة الإياب مع أودينيزي) لكن دييجو أحرز هدف التعادل".

وواصل "المباراة كانت على وشك الانتهاء حين سددوا كرة ارتطمت بالعارضة ومارادونا سجل بيده. الحكم ومساعده لم يلحظا الأمر. كنت غاضبا، ركضت خلف الحكم وقلت: مبروك، استمر، تقوم بعمل رائع. تعرضت للطرد وأوقفت 4 مباريات".

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وأتم "كنت أمازحه بشأن الهدف قائلا: تدربت على هدف الرب ضدنا، فرد علي: أنت الجانب الجيد في كرة القدم، وأنا الجانب السيئ. مارادونا ضمن أفضل 5 لاعبين رأيتهم مع جارينشا وبيليه ويوان كرويف وفرانز بيكنباور".

وتوفي مارادونا يوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية إثر تدهور حالته الصحية.

ولعب مارادونا في نابولي 7 مواسم توج خلالها بخمسة ألقاب.

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