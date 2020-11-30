نهضة بركان: كاف لم يخاطبنا بموعد ومكان السوبر الإفريقي.. ونرفض اللعب في القاهرة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية 2020

كشف كتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان، أنه لم يتلق أي خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مكان وموعد السوبر الإفريقي ضد الأهلي، مشددا أنه يرفض اللعب في القاهرة.

وقال الحسين لقناة النهار: "لن يصل لنا رسميا أي موعد لإقامة السوبر الإفريقي".

وأضاف "لم نقبل بإجراء المباراة في مصر ومتشبثون بإقامة المباراة في أرض محايدة، في قطر كما كانت مقررة".

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وأكمل "ذا حدد كاف لعب مباراة السوبر في القاهرة، نرفض هذا الأمر بشكل قاطع".

وأتم :نتمسك بلعب المباراة في قطر أو أرض محايدة لضمان الشفافية في موعدها المحدد سلفا، نهاية شهر يناير أو بداية شهر فبراير".

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قد كشف أن المباراة ستقام يوم 10 ديسمبر المقبل، في مصر.

وفاز نهضة بركان بالكونفدرالية على حساب بيراميدز، أما الأهلي فحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه الأزلي، الأهلي.

الأهلي نهضة بركان في إفريقيا
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