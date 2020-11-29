شيكابالا لـ أمير مرتضى: سنفوز بكأس مصر من أجلك

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك رسالة إلى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في النادي.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن أمير مرتضى رحيله عن منصبه في نادي الزمالك، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف عمل مجلس إدارة النادي الحالي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء.

وقال شيكابالا خلال جلسة الفريق مع أمير مرتضى: "أنت من كونت فريق الزمالك الحالي الذي حقق الكثير من البطولات وأنت من تعاقدت مع هؤلاء اللاعبين".

وأضاف "وكنت دائم الدعم لكل اللاعبين وتلبيه طلباتهم".

وأتم تصريحاته "ولذلك سنفوز ببطولة كأس مصر كما وعدناك وسيكون ذلك أقل شيء نقدمه لك".

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.

video:1

اقرأ أيضا:

6 رسائل من أمير مرتضى

أول تصريحات رئيس الزمالك الجديد