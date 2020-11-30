تقرير: يوفنتوس قد يعرض على باريس مبادلة ديبالا بـ إيكاردي

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس قد يقدم على صفقة تبادلية ينتقل بموجبها باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل ماورو إيكاردي.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة قد تتم في صيف 2021.

وكتب أن يوفنتوس لم ينجح حتى الآن في إقناع ديبالا (27 عاما) بتجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

ولطالما كان النادي معجبا بقدرات إيكاردي (27 عاما) النجم السابق لإنتر ميلان.

وأوضحت تقارير في وقت سابق اقتراب رحيل ديبالا عن يوفنتوس، وقالت إن تشيلسي مهتم بضم اللاعب الأرجنتيني.

وشارك ديبالا أساسيا في 3 مباريات فقط بالموسم الحالي للدوري الإيطالي ولم يسجل.

ويقضي ديبالا موسمه السادس مع يوفنتوس الذي انتقل له من باليرمو.

وتوج ديبالا بعشرة ألقاب مع يوفنتوس.

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