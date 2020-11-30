مواعيد مباريات الإثنين 30 نوفمبر 2020.. تريزيجيه والمحمدي يتحديان وست هام

تستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب المصريان محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع أستون فيلا ضد مضيفهما وست هام يونايتد.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1.

وفي الدوري اليوناني يلعب عمرو وردة مع ناديه فولوس ضد مضيفه أبولون سميرني في الجولة العاشرة.

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