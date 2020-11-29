منافس الزمالك - سياف يتخلف عن الحضور.. وتأهل جازيل التشادي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 16:47

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الزمالك

تأهل فريق جازيل التشادي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ولمواجهة الزمالك في الدور المقبل.

وتخلف فريق سياف الجيبوتي عن الحضور لمواجهة فريق جازيل التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

كان الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، قد أرسل خطابا رسميا إلى فريق جازيل التشادي، يٌخطره فيه بعدم حضور فريق سياف إلى تشاد لخوض المباراة، وبدون إبداء أسباب، وحصل FilGoal.com على نسخة منه. (طالع التفاصيل)

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وبعد انتظار لمدة 45 دقيقة، أطلق حكم مباراة سيفا وجازيل صافرته معلنا نهاية اللقاء بسبب عدم حضور فريق سياف، وليتأهل جازيل إلى الدور المقبل في انتظار إعلان رسمي من "كاف".

وبذلك، يكون الزمالك على موعد مع مواجهة فريق جازيل التشادي في دور الـ32 من البطولة.

كان الزمالك قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الزمالك سياف في إفريقيا
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