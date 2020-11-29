منافس الزمالك – سياف الجيوبتي يتخلف عن مواجهة جازيل التشادي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 15:03

كتب : محمد عبد العظيم

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

تخلف فريق سياف الجيبوتي عن الحضور لمواجهة فريق جازيل التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

وأرسل الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، خطابا رسميا إلى فريق جازيل التشادي، يٌخطره فيه بعدم حضور فريق سياف إلى تشاد لخوض المباراة، وبدون إبداء أسباب.

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من المفترض أن تقام المباراة اليوم الأحد وبعد ساعة من الآن، وعدم حضور فريق سياف سيعني إقصائه من البطولة حسب لائحة "كاف".

وبذلك، يكون الزمالك على موعد مع مواجهة فريق جازيل التشادي في دور الـ32 من البطولة.

كان الزمالك قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

في إفريقيا الزمالك جازيل سياف
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