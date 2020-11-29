قمصان: الأهلي كامل العدد أمام الاتحاد.. وموسيماني راهن على معاناة الزمالك بدنيا

يستعد الأهلي بكامل قوته الضاربة لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في قبل نهائي كأس مصر.

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي "أعتقد أن الفريق سيكون كامل العدد أمام الاتحاد، فالصفقات الجديدة إضافة قوية لنا".

وأضاف قمصان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "وليد سليمان يمكن أن يتدرب منفردا أثناء راحة الفريق، أما الثلاثي محمد شريف وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان سيكونوا جاهزين خلال 3 أيام".

وتابع "اللعب كل 4 أيام بات أمرا طبيعيا منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كما أن التبديلات الخمسة متنفس لكل فريق".

في سياق آخر، واصل سامي قمصان "التتويج بدوري الأبطال أقل ما يمكن أن نقدمه لمؤمن زكريا، وهدية لجماهير الأهلي بعد خسارة لا تنسى أمام صن داونز، لذا أشكر اللاعبين والجهاز الفني".

وكشف "لقد طالب المدير الفني بيتسو موسيماني اللاعبين بين الشوطين بالهدوء واللعب بطريقتنا المعتادة والدخول تدريجيا في أجواء اللقاء".

واستطرد "كل العذر للاعبين مع الهدف المبكر وضغط المباراة تراجعوا لتأمين النتيجة، ولجأنا للكرات الطولية، وتحدث موسيماني عن هذه الملاحظات بين الشوطين وأعتقد أن الشوط الثاني كان الأداء أفضل".

وقال أيضا "كلنا تخوفنا بعد الفرصة التي أضاعها حسين الشحات، لكن بعد تسديدة أحمد سيد زيزو في القائم شعرنا بأريحية".

وأتم سامي قمصان تصريحاته "كما أن بيتسو موسيماني توقع معاناة الزمالك بدنيا في ظل الغيابات المؤثرة بين صفوفه واعتماده كثيرا في المباريات الأخيرة على 13 أو 14 لاعبا".

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