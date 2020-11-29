خبر في الجول – حمزة المثلوثي يشارك في مران الزمالك لأول مرة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي صفقة الزمالك المقبلة

يشارك حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك الجديد في مران الفريق اليوم الأحد لأول مرة.

وتأتي خطوة مشاركة المثلوثي في مران الزمالك بعد قيده في قائمة الفريق رسميا استعدادا لمباراة طلائع الجيش.

ويحق للزمالك وباقي الفرق المستمرة في كأس مصر، إشراك صفقاتها الجديدة في المباريات المتبقية للبطولة.

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كان الزمالك قد تعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي في صفقة انتقال حر قادما من نادي الصفاقسي، لكن الفريق لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي من قبل.

وتواجد صاحب الـ28 عاما في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، إذ يلعب الفائز بالمباراة مع الفائز بين الأهلي والاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

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