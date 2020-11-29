تشكيل برشلونة – برايثوايت أساسي في خطة هجومية كاسحة أمام أوساسونا

دفع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة بتشكيل هجومي كاسح لمواجهة أوساسونا.

برشلونة يستقبل أوساسونا على ملعب كامب نو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويعتمد كومان على لاعب ارتكاز وحيد في تشكيله هو فرينكي دي يونج مع إبقاء ميراليم بيانيتش وسيرخيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء.

كما يدفع بالدنماركي مارتن برايثوايت أساسيا في خط الهجوم إلى جوار أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

ويشارك الأمريكي سيرجينيو ديست منذ البداية رغم الشكوك التي حامت بشأن جاهزيته وقدرته على اللحاق بالمباراة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – فيليبي كوتينيو – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

دكة البدلاء: نيتو – إنياكي بينيا – جونيور فيربو – سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ريكي بويج – ميراليم بيانيتش – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو – ماتيوس فيرنانديش

تشكيل أوساسونا:

حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا

الدفاع: ناتشو فيدال – أوناي جارسيا – راؤول نافاس - فاكوندو رونكاليا

الوسط: أويير – إنييجو بيريز – جون مونكايولا – روبين جارسيا - جوني

الهجوم: أنتي بوديمير

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