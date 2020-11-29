خبر في الجول – غياب عبد الله جمعة وأوباما عن مباراة طلائع الجيش

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 14:14

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - حرس الحدود

بات منتظرا أن يفتقد الزمالك خدمات الثنائي عبد الله جمعة ويوسف أوباما أمام طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي المصاب بفيروس كورونا لن يلحق بمباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الجيش يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يخضع أوباما وجمعة لمسحة جديدة للكشف عن كورونا غدا أو بعد غد.

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وكان الثنائي قد غاب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي مساء الجمعة بعد أن جاءت عينتهما إيجابية في مسحة الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، لا تزال عينة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك إيجابية بدوره بعد أن غاب كذلك عن نهائي القرن.

ويدافع الزمالك عن لقبه في كأس مصر عندما يواجه الجيش، على أن يلتقي المنتصر مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي والاتحاد السكندري.

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الزمالك عبد الله جمعة أوباما كأس مصر
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