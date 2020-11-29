مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول الخماسي الأجنبي في قائمة الفريق للموسم الجديد

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 12:18

كتب : وليد الحسيني

الأهلي - الزمالك

كشف مصدر في الزمالك لـFilGoal.com اللاعبين الخمسة الأجانب الذين استقر عليهم الفريق لدخول قائمة الموسم الجديد.

ويحق لكل ناد قيد 4 لاعبين أجانب إضافة إلى لاعب ينتمي لبلد شمال إفريقي يعامل على أنه محلي.

وقال المصدر:"الجهاز الفني استقر على فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد وحمزة المثلوثي".

أخبار متعلقة
صن: مانشستر يونايتد يطمح لإعادة إيفانز مجانا الصيف المقبل لامبارد: لا يوجد لاعب في تشيلسي بإمكانه تعويض هازارد فييرا في تونس تمهيدا لقيادة النجم الساحلي الاتحاد العربي يكشف عن "بروتوكول وقائي" جديد لمباريات كأس محمد السادس

وأضاف "(رزاق) سيسيه يلعب معارا في الاتحاد، وسنحدد خلال ساعات موقف كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف".

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك على الأرجح سيستبعد من القائمة كلا من عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد حسن.

ومع عودة أحداد بعد انتهاء إعارته للرجاء، وتعاقد الزمالك المنتظر مع التونسي حمزة المثلوثي، يتعين على الفريق استبعاد لاعبين أجنبيين إثنين من قائمة الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر، وإذا عبر للنهائي سيلعب ضد الأهلي أو الاتحاد يوم السبت.

ثم يستهل الفارس الأبيض مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه المقاولون العرب ثم يستضيف بيراميدز.

اقرأ أيضا

الأهلي يكشف جديد صفقة سيرينو

مواعيد مباريات الأحد

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
بلان: لن أعود لتدريب الكبار.. مهمة المدرب الآن معقدة بسبب أسعار اللاعبين 2 دقيقة | أوروبا
الحضري لـ في الجول: اتفقت على تدريب حراس النجم الساحلي 20 دقيقة | مصر
ربيعة: صفقات الأهلي فرصة لتقليل إصابات خط الدفاع 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أيمن عبد العزيز يعلن عبر في الجول سلبية مسحته والعودة لمباشرة عمل في الزمالك 20 دقيقة | مصر
مدرب الأهلي: نستحق اللقب عن جدارة.. البطولة ليست مباراة الزمالك فقط 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيان – الخطيب: نرفض الإساءة لكل عناصر اللعبة.. وندعو لبدء صفحة جديدة بين الأندية 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خضيرة: لن أفسخ عقدي مع يوفنتوس.. وانتقالي إلى إنجلترا خيار مطروح 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد مرتضى لـ في الجول: لا أعرف سبب منعي من حضور عمومية اتحاد الكرة.. والجنايني يوضح 57 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك