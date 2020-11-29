مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول الخماسي الأجنبي في قائمة الفريق للموسم الجديد

كشف مصدر في الزمالك لـFilGoal.com اللاعبين الخمسة الأجانب الذين استقر عليهم الفريق لدخول قائمة الموسم الجديد.

ويحق لكل ناد قيد 4 لاعبين أجانب إضافة إلى لاعب ينتمي لبلد شمال إفريقي يعامل على أنه محلي.

وقال المصدر:"الجهاز الفني استقر على فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد وحمزة المثلوثي".

وأضاف "(رزاق) سيسيه يلعب معارا في الاتحاد، وسنحدد خلال ساعات موقف كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف".

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك على الأرجح سيستبعد من القائمة كلا من عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد حسن.

ومع عودة أحداد بعد انتهاء إعارته للرجاء، وتعاقد الزمالك المنتظر مع التونسي حمزة المثلوثي، يتعين على الفريق استبعاد لاعبين أجنبيين إثنين من قائمة الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر، وإذا عبر للنهائي سيلعب ضد الأهلي أو الاتحاد يوم السبت.

ثم يستهل الفارس الأبيض مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه المقاولون العرب ثم يستضيف بيراميدز.

اقرأ أيضا

الأهلي يكشف جديد صفقة سيرينو

مواعيد مباريات الأحد