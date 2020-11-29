ملاكمة – عودة 15 عاما إلى الوراء.. تايسون يتعادل مع روي جونز في مباراة استعراضية

عاد مايك تايسون لممارسة الملاكمة بعد 15 عاما من اعتزالها، وخاض مباراة استعراضية أمام روي جونز جونيور في لوس أنجلوس.

تايسون (54 عاما) مارس الملاكمة المحترفة بين 1985 و2005 وخلّد اسمه في تاريخ الرياضة، قبل أن يسجل عودته الليلة الماضية.

في المقابل، فـ روي جونز جونيور (51 عاما) اعتزل الملاكمة قبل عامين فقط.

وأقيمت المباراة من 8 جولات، مدة كل جولة دقيقتين، وانتهت على نتيجة التعادل بـ 76 نقطة لكل ملاكم.

وبدا تايسون متحمسا بعد اللقاء وصرّح: "نحن نساعد الناس وهذا أهم بكثير من الفوز بالألقاب، علينا أن نكررها مرة أخرى".

وأضاف: "لقد أمتعنا العالم أجمع، أنا سعيد بذلك".

ويعد تايسون أحد أفضل الملاكمين في التاريخ، إذ خاض 58 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، خرج منتصرا في 50 منها.

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