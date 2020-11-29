زيدان: لا أملك تفسيرا لما حدث

دون قدرة على تفسير ما حدث، هكذا ظهر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس.

ريال مدريد سقط في ملعبه ألفريدو دي ستيفانو بهدفين مقابل هدف واحد أمام ألافيس، ليكون قد حصد نقطة واحدة في آخر 3 مباريات بالدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بشكل مباشر بعد اللقاء: "لا أملك تفسيرا لما حدث اليوم".

وتابع: "عندما تستقبل هدفا بعد 3 دقائق، فإن الأمور تتعقد للغاية. في ميلانو قدمنا مباراة مميزة، واليوم عدنا لأرض الواقع. علينا أن نواصل العمل وأن نغير هذا الوضع، نحن لا نتحلى بالاستمرارية".

وسُئل زيدان عن إصابة إيدن هازارد وخروجه قبل انقضاء نصف ساعة، فتأمل الأفضل: "أعتقد وأتمنى أن تكون مجرد كدمة، آمل ألا تكون إصابة عضلية".

وواصل: "بدأنا الموسم بأسوأ شكل ممكن، واليوم لم نستطع تغيير مجريات اللقاء وهذا ما يزعجني ويقلقني".

وأوضح: "نعاني من مشكلة مع الاستمرارية، نعاني من كثير من الإصابات، هذا ليس عذرا، لكنه واقع. ليس هناك تفسير".

وشدد: "عليّ البحث عن الحل مع لاعبيني، لن أكشف عما سأخبرهم به. ولا يجب علينا التفكير فقط في السلبيات، علينا أن نرى أيضا ما قمنا به بشكل جيد ونحاول أن نلعب باستمرارية أعلى".

وأتم: "قمنا بعمل قليل للغاية في الشوط الثاني حتى نقلب مجريات المباراة".

وسجّل لوكاس بيريز وخوسيلو هدفا ألافيس، فيما سجّل كاسيميرو هدف ريال مدريد الوحيد في وقتٍ متأخر من اللقاء.

ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع من 10 مباريات. فيما رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.

ليكون ريال مدريد قد حصد نقطة واحدة في آخر 3 جولات بالدوري الإسباني، ويفشل في استغلال نشوة انتصاره الأوروبي المهم على إنتر ميلان قبل أيام قليلة.

كما فقد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أسبقيته التاريخية على ألافيس، إذ واجهه في السابق 9 مرات كلاعب وكمدرب وانتهت جميعها بانتصار الفرنسي.

وتعرض ريال مدريد لهزيمته العاشرة في الدوري الإسباني خلال الولاية الثانية لـ زيدان، والعامل المشترك الوحيد بين كل هذه الخسائر هي أن مارسيلو كان أساسيا في كل تلك المباريات.