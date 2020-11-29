توخيل بعد التعادل ضد بوردو: لن أدافع عن فريقي هذه المرة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أبدى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان استياءه من تفريط فريقه لتقدمه ضد بوردو يوم السبت في مباراة انتهت بنتيجة 2-2 في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقال الألماني في حواره مع Canal+:"لا يمكننا اللعب دون بذل مجهود مثلما فعلنا في الشوط الثاني. الشوط الأول كان جيدا، لعبنا بشكل عادي".

وواصل "لكننا افتقدنا الجدية لننهي المباراة، لنقتلها. افتقدنا للحسم في منطقة الجزاء. افتقدنا لكل شيء في الشوط الثاني، الانضباط، المجهود، كل شيء. كان أسوأ مما فعلنا ضد موناكو".

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واستمر "عادة أدافع عن فريقي لكن اليوم الأمر ليس كذلك. من لم يكن من المفترض أن نخسر نقاطا للمرة الثانية بعدما فعلنا ضد موناكو. خسرنا الشوط الثاني وبالتأكيد هذه مسؤوليتنا، مسؤوليتي أيضا".

وأتم "علينا أن نرى باريس آخر ضد مانشستر، ليس ممكنا أن نلعب مباراة بهذا المستوى. لا أفهم لماذا لا نتحلى بالمسؤولية، لماذا لا نلعب بجدية أكثر".

وكانت النتيجة تقدم حامل اللقب في الدقيقة 28 لكن ياسين عدلي سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60 ليخطف بوردو نقطة من ملعب باريس.

واستمر باريس متصدرا لترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

ويحل الفريق ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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