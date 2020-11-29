بيرلو عن إراحة رونالدو ضد بينفينتو: أراد اللعب في دوري الأبطال.. علينا التأقلم مع غيابه

فسر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إبعاده لنجمه كريستيانو رونالدو عن مباراة بينفينتو التي انتهت بهدف لمثله يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال بيرلو:"كانت لديه مشكلة بسيطة الأسبوع الماضي وأراد اللعب بأي طريقة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف في حواره مع قناة سكاي إيطاليا "بعد فترة التوقف الدولي، كان في حاجة للراحة. رونالدو يمنحنا الإضافة، لكن علينا محاولة خوض المباريات في غيابه".

وأتم "هذا يحدث حين يشارك لاعبو فريقك مع منتخبات بلادهم ويلعبون أيضا في دوري الأبطال. نحن الفريق الوحيد في هذا الموقف للأسف".

وغياب رونالدو فرط يوفنتوس في تقدمه على بينفينتو ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ميلان الذي يلعب يوم الأحد ضد فيورنتينا.

وسجل رونالدو هدفا ضد فرينكفاروزي المجري يوم الثلاثاء في مباراة حسمها يوفنتوس بنتيجة 2-1 في دوري الأبطال.

ويستضيف يوفنتوس فريق دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وبعد 3 أيام يخوض الدربي ضد تورينو.

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