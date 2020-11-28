مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 23:19

كتب : بسام أبوبكر

الزمالك - نهائي إفريقيا

لا يشعر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأي ضيق من لاعبي فريقه والجهاز الفني عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

الأهلي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل).

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وقال مرتضى منصور: "لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني. الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سأعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل بداية مران يوم الأحد للحديث معهم".

وتابع "الزمالك قدم مباراة كبيرة ولكننا خسرنا اللقب بخطة ممنهجة".

وزعم "خطة ممنهجة ضدي بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة إفريقيا من الزمالك".

بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.

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