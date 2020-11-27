"غدارة.. غدارة".. التاسعة بتوقيت الأهلي

بعد سبع سنوات من الغياب اقتنص الأهلي بطولته المفضلة بسيناريو "غدارة.. غدارة" كما وصفه معلق اللقاء عصام الشوالي في مباراة مثيرة أمام الزمالك.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك في استاد القاهرة اليوم الجمعة بهدفين لهدف.

افتتح عمرو السولية أهداف اللقاء برأسية لصالح الأهلي في الدقيقة الخامسة.

وأدرك شيكابالا التعادل للزمالك من تسديدة بيسراه رائعة في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 86 أطلق أفشة تسديدة صاروخية رائعة سكنت شباك أبو جبل لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي وهدف الانتصار واقتناص اللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

هذا بالإضافة لأن ذلك التأهل للنهائي كان رقم 13 في تاريخ الأهلي وهو قم قياسي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وسجل الأهلي خلال ذلك الموسم المنصرم من دوري الأبطال 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

الرقم السابق كان 31 هدفا ومسجل كذلك باسم الأهلي بالتساوي مع إنيمبا النيجيري.

وتوج بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل أربع سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: إسلام جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني- أحمد عيد

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: مصطفى محمد

أما الأهلي فجاء تشكيله كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- حمدي فتحي

في الوسط الهجومي: جونيور أجايي- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: مروان محسن

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد السلام وحازم إمام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد.

أما مقاعد بدلاء الأهلي فجلس عليها كل من علي لطفي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو وأحمد الشيخ.

رائعة شيكابالا تُلغي رأسية السولية

بدأت المباراة بضغط هجومي من الأهلي، وتسلم مروان محسن الكرة بشكل غير جيد وبدلا من التسديد مباشرة مررها لكن دفاع الزمالك شتتها.

وفي أول فرصة حقيقية للأهلي مرر أجايي كرة بينية للشحات الذي سدد لكن تألق أبو جبل وحولها لركنية.

ومن الركنية في الدقيقة الخامسة التي أرسلها علي معلول حولها السولية برأسية قوية في الشباك لتعلن عن الهدف الأول للأهلي.

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واصل الأهلي ضغطه وتسلم أجايي الكرة داخل منطقة الجزاء وبدلا من التسديد حاول السيطرة عليها لكن محمود علاء كان في الموعد وشتت الكرة.

التهديد الحقيقي الأول من الزمالك جاء في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من شيكابالا تصدى لها الشناوي بثبات.

وتلاها كرة أخرى طولية من شيكابالا شتتها أيمن أشرف برأسه واستغل بنشرقي الأمر وسدد مباشرة لكن تصويبته ذهبت أعلى مرمى الأهلي بقليل.

استفاق الزمالك أكثر ودخل في أجواء اللقاء بينما تراجع الأهلي للدفاع بشكل غير مبرر وسدد بنشرقي كرة قوية مرت بجوار مرمى الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة 30 أرسل بنشرقي عرضية زاحفة من الناحية اليسرى مرت دون متابعة.

وعقب دقيقة واحدة فقط انطلق شيكابالا من الناحية اليمنى وتوغل من أمام معلول وأجايي والسولية وسدد كرة مقوسة رائعة بيسراه ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك لتعلن عن التعادل للزمالك.

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واصل الزمالك ضغطه واستمر تراجع الأهلي وأطلق طارق حامد تسديدة ارتطمت في لاعبي الفريق الأحمر وغيرت اتجاهها لكن الشناوي تصدى لها.

وفي الدقيقة الأولى والوحيدة من الوقت المحتسب بدل من الضائع انطلق حسين الشحات من الناحية اليمنى وأرسل عرضية حولها مروان محسن برأسية ضعيفة تصدى لها أبو جبل بسهولة.

قذيفة أفشة غدارة

بدأ الزمالك بضغط هجومي قوي بحثا عن الهدف الثاني وحصل على ركلة ركنية مرت دون خطورة وحصل الشناوي على خطأ بعد إعاقته من محمود علاء.

ومن هجمة مرتدة سريعة سدد مصطفى محمد من على حدود منطقة الجزاء ولكن الشناوي تصدى له.

وتلاها هجمة أخرى سريعة من بنشرقي من الناحية اليسرى لكن ياسر إبراهيم شتتها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 55 من هجمة مرتدة وتمريرة ثلاثية بين أفشة وأجايي ومعلول أرسل الأخير عرضية زاحفة للشحات والمرمى خالي تماما من حارسه ولكن لاعب الأهلي سدد الكرة في القائم الأيسر وشتتها محمود علاء لركنية.

وأجرى الزمالك أول تبديلاته بمشاركة كابونجو كاسونجو بدلا من شيكابالا.

وتوقف اللعب بعد ذلك لعلاج إسلام جابر الذي سقط مصابا جراء ارتطامه بأبو جبل ولكنه عاد لاستكمال اللعب.

وأطلق زيزو تسديدة صاروخية في الدقيقة 65 ارتدت من القائم الأيسر ليتعاطف مع الأهلي بعدما تعاطف مع الزمالك.

وأجرى الأهلي تبديله الأول بمشاركة جيرالدو بدلا من أجايي الذي غادر للإصابة.

وحصل الزمالك على خطأ من الناحية اليمنى أرسله زيزو وحولها فرجاني ساسي برأسية مرت بعيدة عن مرمى الشناوي.

وحصل السولية على أول إنذار في اللقاء بعدما أعاق زيزو في الدقيقة 73 في منتصف الملعب من الناحية اليمنى.

وفي الدقيقة 75 طلب لاعبو الزمالك الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة أيمن أشرف لبنشرقي لكن تم احتساب خطأ منذ البداية على اللاعب المغربي.

وهرب جيرالدو في الدقيقة 76 من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة لكن تسديدة مروان محسن المرتبكة ذهبت لخارج الملعب.

وتوقف اللعب بناء على طلب أبو جبل فيما سقط إسلام جابر مجددا بسبب شد عضلي.

وحصل الأهلي على خطأ من أمام منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل من طارق حامد على حسين الشحات.

ومرر معلول الكرة لأفشة الذي أطلق قذيفة مدوية مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

وفي الدقيقة 86 ومن تشتيت غير جيد من دفاع الزمالك أطلق أفشة قذيفة مدوية بيمناه سكنت شباك أبو جبل لتعلن عن هدف الأهلي الثاني.

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وعقب مرور دقيقتين أهدر مروان فرصة انفراد تام بتسلم غير جيد للكرة.

وأجرى الأهلي تبديلا ثانيا بمشاركة رامي ربيعة بدلا من أفشة.

وأعطى الحكم خمس دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع.

فيما شارك عمر السعيد بدلا من إسلام جابر.

ودخل كهربا بدلا من مروان محسن في ثالث تبديلات الأهلي وحصل على خطأ مباشرة إثر تدخل من ساسي الذي حصل على بطاقة صفراء.

وحصل بعد ذلك جيرالدو على إنذار لتعطيله هجوم مرتد للزمالك.

قبل أن يحصل الشناوي على إنذار لإهداره الوقت.

ومرر الشناوي الكرة من ركلة مرمى وأعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدفين لهدف ويكتب اللقب التاسع في تاريخه.