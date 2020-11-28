تشكيل ريال مدريد – مارسيلو وكاسيميرو أساسيان.. ولوكاس ظهير أيمن أمام ألافيس

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في ملعب مينيدزوروتزا، بالجولة 11 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة مارسيلو كظهير أيسر على حساب فيرلان ميندي، كما يبدأ كاسيميرو في خط الوسط لأول مرة منذ تعافيه من فيروس كورونا بعد أن دخل بديلا أمام إنتر ميلان قبل أيام.

ويعود لوكاس فاسكيز لشغل مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة داني كارباخال وألفارو أودريوزولا.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – إيدن هازارد

تشكيل ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: فيرناندو باتشيكو

الدفاع: تشيمو نافارو – فيكتور لاجوارديا – فلويان لوجون – روبين دوارتي

الوسط: خوتا – توماس بينا – رودريجو باتاليا – لويس ريوخا

الهجوم: لوكاس بيريز - خوسيلو

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