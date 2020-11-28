أرسنال يعلن شفاء النني من فيروس كورونا
السبت، 28 نوفمبر 2020 - 19:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي أرسنال عن شفاء لاعبه المصري محمد النني من فيروس كورونا.
محمد النني
النادي : أرسنال
ونشر الحساب الرسمي لـ أرسنال على تويتر صورة للنني من تدريبات الفريق، ورحّب بعودته.
Good to have you back with us, @ElNennY 😄 pic.twitter.com/aO9P7vIUU3— Arsenal (@Arsenal) November 28, 2020
وكان النني قد أصيب بفيروس كورونا في توجو خلال معسكر منتخب مصر لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية قبل أسبوعين.
وابتعد النني عن مباراة مصر أمام توجو في الجولة الرابعة من التصفيات، كما غاب عن مباراة أرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأمام مولده في الدوري الأوروبي.
ويلتقي أرسنال أمام ولفرهامبتون في مباراة قوية غدا الأحد بالدوري الإنجليزي، ولا يُعرف موقف النني من الظهور فيها حتى اللحظة.
وسجّل النني بداية قوية للموسم مع المدفعجية، إذ خاض 11 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في التتويج بكأس الدرع الخيرية.
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