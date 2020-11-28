أرسنال يعلن شفاء النني من فيروس كورونا

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن نادي أرسنال عن شفاء لاعبه المصري محمد النني من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لـ أرسنال على تويتر صورة للنني من تدريبات الفريق، ورحّب بعودته.

وكان النني قد أصيب بفيروس كورونا في توجو خلال معسكر منتخب مصر لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية قبل أسبوعين.

وابتعد النني عن مباراة مصر أمام توجو في الجولة الرابعة من التصفيات، كما غاب عن مباراة أرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأمام مولده في الدوري الأوروبي.

ويلتقي أرسنال أمام ولفرهامبتون في مباراة قوية غدا الأحد بالدوري الإنجليزي، ولا يُعرف موقف النني من الظهور فيها حتى اللحظة.

وسجّل النني بداية قوية للموسم مع المدفعجية، إذ خاض 11 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في التتويج بكأس الدرع الخيرية.

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أرسنال محمد النني
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